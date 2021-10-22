***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı 3.dönemine ait Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972055BIST