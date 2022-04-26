***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/04/2022Karar Sayısı6388SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 26/04/2022 Toplantı No : 1610 Karar No : 6388 Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Kemal BOZYİĞİT Kemal UZUNAKSU Koray ERDOĞAN Derya ÖZTÜRK Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi, Komite Başkanı Komite Üyesi ve Genel Müdür Mali İşler Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024052BIST