***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.02.2020 00:25
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No .28
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulunun 2019 yılına ilişkin Kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - 2020 yılı için Denetçi seçimi.
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, şirketimiz veya şirketlerimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleriyle şirketimiz ve şirketimize bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
9 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerine 2020 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823144
BIST