***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ray Sigorta 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicilde TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değil, Ticaret Sicil Tescili bildirimiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehiruzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,11 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ray Sigorta 2020_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ray Sigorta 2020_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.2. Verilen Önerge ile 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Ayhan Güneşli okumuştur. Müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.3. Verilen Önerge ile 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sorumluluk Beyanı ve Bağımsız Denetim Şirketinin Görüş kısmı okunmuş, müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy birliği ile tastik edilmiştir.4. 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.5. Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı Kârının kullanım şekli "Mevcut Özkaynak yapısının korunması gerekçesi" ile şirket geçmiş yıl kârları olarak şirket bünyesinde tutulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.6. 2021 Yılı için Denetçi seçimi yapılmıştır. Yeni dönemde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.7. Şirketin Esas Sözleşmesinin 4. maddesine f fıkrası eklenmesi şeklindeki değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.9. Şirketin " Ücretlendirme Politıkası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.10. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi haklar toplantıya katılanların oy birliği ile belirlenmiştir.11. Dilek ve temenniler bölümünde bir talep ve temenni gelememiş olup, toplantı kapatılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 OGK Tutanak Noter Tastikli.pdf - TutanakEK: 2 2020 OGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29-03-2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanmıştır.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926303BIST