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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2022 02:09
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tastiki.
4 - 2021 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Üye Sayın Kemal Uzunaksu'nun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
7 - 2022 Yılı İçin Denetçi seçimi.
8 - 2022 yılı için Bağış ve yardımlar konusunda üst limit belirlenmesi
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
12 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ray Sigorta 2021_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu 22022022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003638


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Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 -0,00  
B. Petrol 93,92 93,92 0,54  
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