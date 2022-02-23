***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tastiki.4 - 2021 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Üye Sayın Kemal Uzunaksu'nun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi7 - 2022 Yılı İçin Denetçi seçimi.8 - 2022 yılı için Bağış ve yardımlar konusunda üst limit belirlenmesi9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi12 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ray Sigorta 2021_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu 22022022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003638BIST