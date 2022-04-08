***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 09:19
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ray Sigorta 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicilde Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tastiki.
4 - 2021 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Üye Sayın Kemal Uzunaksu'nun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
7 - 2022 Yılı İçin Denetçi seçimi.
8 - 2022 yılı için Bağış ve yardımlar konusunda üst limit belirlenmesi
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
12 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ray Sigorta 2021_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu 22022022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.
2. Verilen Önerge ile 2021 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Nergis Üçüncü okumuştur. Müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Verilen Önerge ile 2021 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sorumluluk Beyanı ve Bağımsız Denetim Şirketinin Görüş kısmı okunmuş, müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile tastik edilmiştir.
4. 2021 Yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı Kârının kullanım şekli "Mevcut Özkaynak yapısının korunması gerekçesi" ile şirket geçmiş yıl kârları olarak şirket bünyesinde tutulması toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Kemal Uzunaksu yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilmiştir.
7. 2022 Yılı için Denetçi seçimi yapılmıştır. Yeni dönemde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. 2021 yılında bağış yapılmamış olup, verilen önerge doğrultusunda 2022 yılı için Bağış ve Yardımlar konusu üst limiti 1.500.000 TL olarak toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. Şirketin " Ücretlendirme Politıkası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi haklar toplantıya katılanların oy çokluğu ile belirlenmiştir.
12. Dilek ve temenniler bölümünde bir talep ve temenni gelememiş olup, toplantı kapatılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 GK Tutanak imzasız.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29-03-2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı Ticaret Sicil Gazetesininde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017583
BIST