***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ray Sigorta 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicilde TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tastiki.4 - 2021 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Üye Sayın Kemal Uzunaksu'nun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi7 - 2022 Yılı İçin Denetçi seçimi.8 - 2022 yılı için Bağış ve yardımlar konusunda üst limit belirlenmesi9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi12 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ray Sigorta 2021_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu 22022022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.2. Verilen Önerge ile 2021 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Nergis Üçüncü okumuştur. Müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.3. Verilen Önerge ile 2021 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sorumluluk Beyanı ve Bağımsız Denetim Şirketinin Görüş kısmı okunmuş, müzakere edilmiş ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile tastik edilmiştir.4. 2021 Yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmamışlardır.5. Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı Kârının kullanım şekli "Mevcut Özkaynak yapısının korunması gerekçesi" ile şirket geçmiş yıl kârları olarak şirket bünyesinde tutulması toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Kemal Uzunaksu yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilmiştir.7. 2022 Yılı için Denetçi seçimi yapılmıştır. Yeni dönemde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.8. 2021 yılında bağış yapılmamış olup, verilen önerge doğrultusunda 2022 yılı için Bağış ve Yardımlar konusu üst limiti 1.500.000 TL olarak toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.10. Şirketin " Ücretlendirme Politıkası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.11. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi haklar toplantıya katılanların oy çokluğu ile belirlenmiştir.12. Dilek ve temenniler bölümünde bir talep ve temenni gelememiş olup, toplantı kapatılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 GK Tutanak imzasız.pdf - TutanakEK: 2 2021 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29-03-2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı Ticaret Sicil Gazetesininde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017583BIST