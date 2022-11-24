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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.11.2022 21:46
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2022
Genel Kurul Tarihi 21.12.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu Üyelerinin seçimi, atanması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
3 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082146


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YBTAS 52.030,00 2.185.260 % 10,00  
MNDRS 8,14 120.588.957 % 10,00  
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Riyal 4,9428 4,9675 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.757 4,84  
Altın Gr. 1.052 1.052 4,05  
Cumhuriyet 7.020 7.127 65,00  
Tam 7.037 7.109 3,00  
Yarım 3.424 3.475 1,00  
Çeyrek 1.701 1.737 1,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,53 -0,02  
Gümüş Gr. 12,87 12,90 0,01  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,30  
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