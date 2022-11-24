***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2022Genel Kurul Tarihi 21.12.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulu Üyelerinin seçimi, atanması ve görev sürelerinin belirlenmesi.3 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082146BIST