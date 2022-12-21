Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2022 14:16
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2022
Genel Kurul Tarihi 21.12.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu Üyelerinin seçimi, atanması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
3 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir. 2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan haricinde, a) Sayın Dr. Peter Thirring, b) Sayın Dr.Martin Simhandl , c) Sayın Dr.Josef Aigner, d) Sayın Gerald Klemensich, e) Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener, f) Sayın Gerhard Lahner, g) Sayın Koray Erdoğan ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak a) Sayın Kemal Bozyiğit ve b) Sayın Kemal Uzunaksu'nun, Şirketimizde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 3. Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Toplantıya fiziken katılan şirket hissedarlarından Hamza İNAN söz alarak, Şirketin halka açıma oranının artırma düşüncesi konusunda düşünceniz nedir diye sordu. Şirketin yönetimine teşekkür etti. Toplantı başkanı, bu konunun Yönetim Kurulunun takdirinde olduğunu belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ray Sigorta 2022 Olağanüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 OUGK Hazirun KVKK Uyumlu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088954


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:285.416
Değişim :  -0,05% |  -2,58
Açılış :  5.449  
Önceki Kapanış :  5.419  
En Yüksek
5.491 En Düşük
5.413
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 107,80 14.784.779 % 10,00  
ETILR 14,08 53.246.958 % 10,00  
EGEEN 5.342,20 642.336.280 % 10,00  
DOBUR 67,70 14.368.713 % 9,99  
CASA 190,40 4.546.942 % 9,99  
daha fazla
16:26 Alış Satış %  
Dolar 18,6657 18,6699 % 0,10  
Euro 19,8648 19,8747 % 0,33  
Sterlin 22,6084 22,7218 % -0,14  
Frank 20,1097 20,2308 % 0,35  
Riyal 4,9473 4,9721 % 0,06  
daha fazla
16:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 1,85  
Altın Gr. 1.091 1.092 1,38  
Cumhuriyet 7.316 7.422 50,00  
Tam 7.361 7.408 11,00  
Yarım 3.565 3.622 6,00  
Çeyrek 1.788 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,08 -0,10  
Gümüş Gr. 14,41 14,42 -0,08  
B. Petrol 81,67 81,67 1,68  
Seans Raporu 16:26
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru