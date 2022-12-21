***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2022Genel Kurul Tarihi 21.12.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulu Üyelerinin seçimi, atanması ve görev sürelerinin belirlenmesi.3 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir. 2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan haricinde, a) Sayın Dr. Peter Thirring, b) Sayın Dr.Martin Simhandl , c) Sayın Dr.Josef Aigner, d) Sayın Gerald Klemensich, e) Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener, f) Sayın Gerhard Lahner, g) Sayın Koray Erdoğan ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak a) Sayın Kemal Bozyiğit ve b) Sayın Kemal Uzunaksu'nun, Şirketimizde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 3. Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Toplantıya fiziken katılan şirket hissedarlarından Hamza İNAN söz alarak, Şirketin halka açıma oranının artırma düşüncesi konusunda düşünceniz nedir diye sordu. Şirketin yönetimine teşekkür etti. Toplantı başkanı, bu konunun Yönetim Kurulunun takdirinde olduğunu belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Ray Sigorta 2022 Olağanüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 2022 OUGK Hazirun KVKK Uyumlu.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088954BIST