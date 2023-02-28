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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2023 22:19
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - 2022 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - 2023 Yılı için Denetçi Seçimi.
7 - 2022 yılı bağış ve yardım işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
8 - 2023 yılı için Bağış ve yardımlar konusunda üst limit belirlenmesi,
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ray Sigorta 2022_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118079


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Yarım 3.673 3.717 11,00  
Çeyrek 1.837 1.859 6,00  
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