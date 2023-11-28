***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2023 20:08
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 Sarıyer - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi
4 - 2023 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın atamasının ve görev süresinin Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ray Sigorta 2023_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Ray Sigorta 2023 Yılı Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220725
BIST