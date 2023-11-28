***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.11.2023Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 Sarıyer - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması3 - Yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi4 - 2023 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın atamasının ve görev süresinin Genel Kurul onayına sunulması,5 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ray Sigorta 2023_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Ray Sigorta 2023 Yılı Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220725BIST