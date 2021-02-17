***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 11:01
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı 4.dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile birlikte verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve bağımsız denetim süreci halen devam eden gelir tablosu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910281
BIST
15:151.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:157,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:158,4605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:15403,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 403,93
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ATEKS
|59,95
|15.395.508
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.372.102
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.346
|% 9,99
|
|YUNSA
|16,76
|65.664.604
|% 9,97
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|60.859.174
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|121.141.435
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.070.540.580
|% 5,72
|
|SASA
|41,96
|1.495.177.169
|% 1,89
|
|HALKB
|5,77
|1.486.482.559
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,40
|1.400.002.222
|% -0,28
|
|GARAN
|9,67
|1.192.735.722
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|725.424.260
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.070.540.580
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.482.559
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|595.714.634
|% -0,40
|
|KARSN
|5,01
|775.785.434
|% 2,04
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0084
|7,0113
|% 0,26
|
|Euro
|8,4550
|8,4607
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% -0,06
|
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8640
|1,8733
|% 0,31
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,34
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.725
|-6,00
|
|Tam
|2.673
|2.740
|-2,70
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-1,31
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|0,85
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:27KOZAA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 475, 974 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.27 ) 1, 618
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, SASA, HALKB
-
15:26XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 24, 399.00 milyon TL de
-
15:25DYOBY
Yüzde 5.04 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 552, 111 adet işlem