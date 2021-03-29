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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2021 18:52



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
RAYSG, TRARAYSG91O8 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
RAYSG, TRARAYSG91O8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında vergi sonrası elde ettiği 58.923.677 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2.946.184.-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması konusunda ve Kalan ve Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 11.195.499 TL'lık tutarın ise " mevcut özkaynak yapısının korunması" sebebi ile ortaklara kar payı şekilde dağıtılmayıp, 55.977.493 TL tutarın "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılması hakkındaki Yönetim Kurulu Kararını, Genel Kurul onayına sunmuş ve toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
RAY SİGORTA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 163.069.856
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.597.170
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 0

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 75.326.123 75.326.123
4. Vergiler ( - ) 16.402.446 16.402.446
5. Net Dönem Kârı 58.923.677 58.923.677
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.946.184 2.946.184
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 55.977.493 55.977.493
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 55.977.493 55.977.493
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Genel Kurulumuzda 5 nolu Gündem maddesinde Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak 55.977.493,- TL nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılması toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921582


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Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
Gümüş.Ons 24,66 24,70 -0,37  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,02  
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