***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 02:31
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
RAYSG, TRARAYSG91O8 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
RAYSG, TRARAYSG91O8 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 68.315.828 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,
a) 3.415.791TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması
b) Aktarım sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 64.900.037 TL lık tutar üzerinden hesaplanan ve Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 12.980.007 TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kar payı şeklinde dağıtılmaması
c) Dolayısıyla, 64.900.037 TL'lık dağıtılabilir net dönem karının Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılması, hususlarının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
RAY SİGORTA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 163.069.856
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.415.791
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 92.873.210 92.873.210
4. Vergiler ( - ) -24.557.382 -24.557.382
5. Net Dönem Kârı 68.315.828 68.315.828
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -3.415.791 -3.415.791
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 64.900.037 64.900.037
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 64.900.037 64.900.037
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 2021 yılında vergi sonrası elde ettiği 68.315.828 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,
a) 3.415.791TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması
b) Aktarım sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 64.900.037 TL lık tutar üzerinden hesaplanan ve Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 12.980.007 TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kar payı şeklinde dağıtılmaması
c) Dolayısıyla, 64.900.037 TL'lık dağıtılabilir net dönem karının Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılması, hususlarının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003639
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