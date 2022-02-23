***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)RAYSG, TRARAYSG91O8 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)RAYSG, TRARAYSG91O8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 68.315.828 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,a) 3.415.791TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılmasıb) Aktarım sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 64.900.037 TL lık tutar üzerinden hesaplanan ve Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 12.980.007 TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kar payı şeklinde dağıtılmamasıc) Dolayısıyla, 64.900.037 TL'lık dağıtılabilir net dönem karının Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılması, hususlarının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSURAY SİGORTA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 163.069.8562. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.415.791Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 92.873.210 92.873.2104. Vergiler ( - ) -24.557.382 -24.557.3825. Net Dönem Kârı 68.315.828 68.315.8286. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -3.415.791 -3.415.7918. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 64.900.037 64.900.037Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 64.900.037 64.900.0379. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 2021 yılında vergi sonrası elde ettiği 68.315.828 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi, SPK mevzuatı ve Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde,a) 3.415.791TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılmasıb) Aktarım sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 64.900.037 TL lık tutar üzerinden hesaplanan ve Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kar Tutarı'nın %20'si olan 12.980.007 TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kar payı şeklinde dağıtılmamasıc) Dolayısıyla, 64.900.037 TL'lık dağıtılabilir net dönem karının Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılması, hususlarının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003639BIST