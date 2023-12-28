***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.12.2023 18:53
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlik Süresinin Uzatılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunması ile ilgili izin süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermektedir. Yönetim Kurulumuzun 28.12.2023 tarihli toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlik Süresinin mevcut 200.000.000.-TL tutarı ile 31.12.2028 tarihine kadar uzatılması ve Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Pay Devri" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleme Tadili 7 Madde.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230290
BIST