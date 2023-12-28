***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlik Süresinin Uzatılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunması ile ilgili izin süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermektedir. Yönetim Kurulumuzun 28.12.2023 tarihli toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlik Süresinin mevcut 200.000.000.-TL tutarı ile 31.12.2028 tarihine kadar uzatılması ve Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Pay Devri" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleme Tadili 7 Madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230290BIST