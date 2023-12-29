Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2023 14:21
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi Düzeltmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven Kayıtlı Sermaye Tavanı için 31/12/2023 olan mevcut tarih yazılmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanı için Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31/12/2028 olarak düzeltilmesi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin 28/12/2023 tarihli 1230290 numaralı KAP duyurumuzda, sehven Kayıtlı Sermaye Tavanı için 31/12/2023 olan mevcut tarih yazılmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanı için Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31/12/2028 olarak düzeltilmesi yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunması ile ilgili izin süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermektedir. Yönetim Kurulumuzun 28.12.2023 tarihli toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlik Süresinin mevcut 200.000.000.-TL tutarı ile 31.12.2028 tarihine kadar uzatılması ve Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Pay Devri" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleme Tadili 7 Madde.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230550


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:487.466
Değişim :  0,94% |  69,63
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.492
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 11,44 1.327.990 % 10,00  
TRCAS 19,30 42.702.538 % 9,97  
TARKM 551,50 326.609.777 % 9,97  
ANELE 12,24 25.011.204 % 9,97  
KUYAS 53,55 63.437.006 % 9,96  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Dolar 29,5490 29,5530 % 0,44  
Euro 32,6900 32,7042 % 0,10  
Sterlin 37,4982 37,6862 % 0,37  
Frank 35,1569 35,3687 % 1,22  
Riyal 7,8572 7,8966 % 0,41  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,74 23,78 % 0,66  
Platin 1.004,73 1.007,74 % 0,66  
Paladyum 1.118,88 1.125,44 % 0,66  
Brent Pet. 77,36 77,36 % 0,66  
Altın Ons 2.065,33 2.065,67 % 0,66  
Seans Raporu 15:46
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru