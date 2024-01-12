***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2024 08:47
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatılması konulu Esas Sözleşme 7.ci Madde Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 02.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.01.2024
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunma süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ile ilgili talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47893 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Kayıtlı Sermaye Sistemi geçerlilik süresinin uzatılması ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin Tadili talebimiz, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK'nun onayları alındıktan sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygı ile duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleme Tadili 7 Madde.pdf
EK: 2 Ray Sigorta SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238723
BIST