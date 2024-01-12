***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatılması konulu Esas Sözleşme 7.ci Madde Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 02.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.01.2024Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Sisteminde bulunma süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ile ilgili talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47893 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Kayıtlı Sermaye Sistemi geçerlilik süresinin uzatılması ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin Tadili talebimiz, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK'nun onayları alındıktan sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygı ile duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleme Tadili 7 Madde.pdfEK: 2 Ray Sigorta SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238723BIST