***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SEDDK ve Bakanlık OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 02.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.01.2024Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Sisteminde bulunma süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ile ilgili talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47893 sayılı yazıları ile onaylanmıştı.Kayıtlı Sermaye Sistemi geçerlilik süresinin uzatılması ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin Tadili talebimiz,- Ticaret Bakanlığı'na 15.01.2024 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru sonucu 06.02.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00093695760 sayılı izin yazıları ile,- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 15.01.2024 tarihli başvurumuz ise 05.02.2024 tarihli ve E-97354901-045.02-2828857 sayılı izin yazıları ile olumlu karşılanmış olup, onaylanmıştır.Esas Sözleşme Tadili süreci, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK'dan alınan onaylar sonrasında yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygı ile duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleme Tadili 7 Madde.pdfEK: 2 Ray Sigorta SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 Ray Sigorta Esas Sözleşme 7 Madde Tadil Bakanlık Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248930BIST