***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.12.2020 08:59
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 23.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5288 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız." Bilgi ve onaylarınıza sunarım. Saygılarımla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894673
BIST
10:171.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.419
10:177,6334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:179,3277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:17460,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 460,64
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:17
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|2.214.502
|% 9,98
|
|ECZYT
|28,46
|85.257.479
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|26.926.129
|% 9,95
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|PEKGY
|2,90
|33.977.935
|% -6,45
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|SKBNK
|1,57
|303.606.319
|% -0,63
|
|PETKM
|5,06
|182.043.714
|% 0,20
|
|GARAN
|9,93
|157.074.014
|% -0,30
|
|ECILC
|7,51
|118.351.006
|% 3,16
|
|GSDHO
|2,51
|114.573.858
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,57
|303.606.319
|% -0,63
|
|TSKB
|1,89
|106.004.622
|% -0,53
|
|GSDHO
|2,51
|114.573.858
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,16
|94.115.583
|% -0,92
|
|PETKM
|5,06
|182.043.714
|% 0,20
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6301
|7,6334
|% -0,09
|
|Euro
|9,3171
|9,3277
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,3272
|10,3790
|% 0,36
|
|Frank
|8,5657
|8,6173
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0297
|2,0398
|% -0,02
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,87
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,03
|
|B. Petrol
|51,43
|51,43
|0,19
|