***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.07.2023 08:22
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 06.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18194 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166790
BIST
'
10:356.201
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 60,11
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.201
10:3526,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0571
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3528,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0269
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:351.608,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.608,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:34
|SKTAS
|3,65
|3.233.709
|% 30,36
|
|TETMT
|294,10
|22.961.866
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|61.019.652
|% 9,98
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|IHAAS
|31,14
|48.159.593
|% -6,49
|
|ULUSE
|175,30
|31.011.174
|% -3,95
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,95
|2.402.986.818
|% 5,27
|
|THYAO
|217,70
|1.560.994.172
|% 0,51
|
|TUPRS
|90,75
|1.024.989.538
|% 3,07
|
|KCHOL
|111,40
|586.735.286
|% 2,30
|
|EKGYO
|8,01
|569.156.393
|% 0,88
|
|EKGYO
|8,01
|569.156.393
|% 0,88
|
|YKBNK
|13,18
|566.384.310
|% 1,23
|
|PSGYO
|7,38
|239.462.782
|% 1,37
|
|SKBNK
|2,91
|87.331.122
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,95
|2.402.986.818
|% 5,27
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0920
|26,1014
|% 0,11
|
|Euro
|28,3888
|28,4137
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,1855
|33,3519
|% 0,17
|
|Frank
|29,0615
|29,2365
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|6,00
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.400
|10.655
|-11,00
|
|Yarım
|5.208
|5.352
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,09
|19,12
|0,06
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|0,53
|