***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 10:23
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak - Şubat ayını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 209.431.569,- TL dir.
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,43 oranında artış meydana gelmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829099
BIST
10:2991.322
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -4.283,42
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:296,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3637
En Düşük
6,2780
10:297,1045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1091
En Düşük
6,9931
10:29313,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,64
|Açılış
|: 313,03
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|RTALB
|2,92
|13.788.141
|% 6,96
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|BRKSN
|2,16
|298.011
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|621.459
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|344.796
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|ASELS
|24,00
|111.765.186
|% -5,73
|
|THYAO
|8,55
|86.644.637
|% -6,46
|
|GARAN
|8,50
|78.713.830
|% -5,66
|
|ECILC
|4,24
|52.382.807
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,11
|35.575.059
|% -4,52
|
|ODAS
|1,29
|23.123.997
|% -6,52
|
|IHLGM
|0,90
|15.414.455
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,11
|35.575.059
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,14
|15.470.344
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,97
|25.652.275
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 1,05
|
|Frank
|6,6918
|6,7321
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6888
|1,6973
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.534
|4,20
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,06
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|-2,24
|