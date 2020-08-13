***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 12:11
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 846.967.225 TL dir.
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 26,01 oranında artış meydana gelmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868560
BIST
12:351.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:357,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:358,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:35455,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,76
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.415
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.435.696
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|38.923.345
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,75
|649.363.091
|% 2,57
|
|THYAO
|11,33
|463.263.876
|% -0,79
|
|GARAN
|7,05
|453.262.290
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,92
|450.513.555
|% -3,31
|
|ASELS
|17,85
|411.949.590
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,04
|379.040.504
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|450.513.555
|% -3,31
|
|ODAS
|2,59
|265.360.616
|% 2,37
|
|KARSN
|3,15
|296.547.640
|% 2,94
|
|CEMAS
|1,63
|152.844.104
|% 1,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3366
|7,3412
|% 0,10
|
|Euro
|8,6843
|8,6974
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5738
|9,6218
|% 0,48
|
|Frank
|8,0357
|8,0841
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9515
|1,9613
|% 0,10
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|15,06
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|4,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-1,55
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-0,75
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|45,43
|45,43
|0,00
|