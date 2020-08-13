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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.08.2020 12:11
GÜNCEL HABERLER



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 846.967.225 TL dir. 
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 26,01 oranında artış meydana gelmiştir.  
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868560


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Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,09  
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