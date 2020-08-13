***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 846.967.225 TL dir.Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 26,01 oranında artış meydana gelmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868560BIST