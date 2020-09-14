***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 09:19
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak – Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 953.985.552 TL dir.
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27,90 oranında artış meydana gelmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874856
BIST
12:071.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:077,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:078,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:07468,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,71
|Açılış
|: 468,94
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:07
|JANTS
|171,60
|49.295.319
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.160.702
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|ISGSY
|8,69
|23.283.218
|% -8,53
|
|FORMT
|3,59
|70.787.695
|% -8,18
|
|CRDFA
|5,03
|15.994.671
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,18
|974.288.515
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|647.551.322
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|378.852.128
|% 0,00
|
|FENER
|38,90
|242.620.843
|% -2,51
|
|ASELS
|16,78
|215.140.464
|% 0,90
|
|IHLAS
|1,07
|378.852.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,18
|974.288.515
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|647.551.322
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|144.377.876
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|185.473.969
|% 5,80
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4959
|% 0,31
|
|Euro
|8,8912
|8,8962
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5959
|9,6440
|% 0,65
|
|Frank
|8,2205
|8,2700
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,26
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,64
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|7,48
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|3,62
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,31
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:18MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 864 adet işlem
-
12:18MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 864 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, BIMAS
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 98 artarak (% 0.39 ) 1, 016
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, AVHOL, EGCYO, BRKO, MERIT, BASCM, IDEAS, EMNIS, BALAT, SUMAS