***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Ocak – Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 953.985.552 TL dir.Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27,90 oranında artış meydana gelmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874856BIST