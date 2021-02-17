***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Ocak ayını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 150.929.818,60 TL dir.Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,47 oranında artış meydana gelmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910238BIST