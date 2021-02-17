***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 08:12
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Ocak ayını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 150.929.818,60 TL dir.
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,47 oranında artış meydana gelmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910238
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
0
En Düşük
0
18:057,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0434
En Düşük
6,9735
18:058,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5165
En Düşük
8,4397
18:05404,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,14
|Açılış
|: 404,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
405,22
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|TKNSA
|18,40
|522.190.269
|% 0,00
|
|TGSAS
|24,20
|235.985.709
|% 0,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|TKNSA
|18,40
|522.190.269
|% 0,00
|
|TGSAS
|24,20
|235.985.709
|% 0,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0360
|7,0402
|% 0,67
|
|Euro
|8,5070
|8,5159
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,7210
|9,7698
|% 0,28
|
|Frank
|7,8299
|7,8770
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8670
|1,8763
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-3,08
|
|Altın Gr.
|405
|405
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,04
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,21
|