***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 09:37
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz ve Denetim Komitesi Üyemiz Sayın Yılmaz KORAP vefat etmiştir. Ray Sigorta A.Ş. olarak taziyelerimizi sunar, yakınlarına başsağlığı dileriz. Sayın Yılmaz KORAP'ın vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanacak adayın belirlenmesi çalışmalarına başlanılmış olup, atama ile ilgili gelişmeler en kısa sürede kamuoyunun bilgilerine sunulacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928338
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|3.040
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|Tam
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|-3,87
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