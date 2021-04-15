***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz ve Denetim Komitesi Üyemiz Sayın Yılmaz KORAP vefat etmiştir. Ray Sigorta A.Ş. olarak taziyelerimizi sunar, yakınlarına başsağlığı dileriz. Sayın Yılmaz KORAP'ın vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanacak adayın belirlenmesi çalışmalarına başlanılmış olup, atama ile ilgili gelişmeler en kısa sürede kamuoyunun bilgilerine sunulacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928338BIST