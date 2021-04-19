***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 09:02
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi: 486.619.433,-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 28,63 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929027
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0568
18:059,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6494
18:05461,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 461,07
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
460,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,21
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|-0,12
|