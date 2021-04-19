***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi: 486.619.433,-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 28,63 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929027BIST