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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2021 09:30



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde   Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Yılmaz Korap'ın vefatı ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sayın Kemal Uzunaksu'nun atanmasına, atamanın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve vefat eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Denetim Komitesi Üyesi görevinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  Sayın Kemal Uzunaksu, " Bağımsızlık Beyanı" nı Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi ekte bulunmaktadır.  Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931142


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