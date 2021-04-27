***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 09:30
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Yılmaz Korap'ın vefatı ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sayın Kemal Uzunaksu'nun atanmasına, atamanın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve vefat eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Denetim Komitesi Üyesi görevinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Sayın Kemal Uzunaksu, " Bağımsızlık Beyanı" nı Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi ekte bulunmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931142
BIST
12:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:148,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2273
12:149,9408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0674
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:14471,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,93
|Açılış
|: 471,98
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:14
|LUKSK
|57,75
|5.316.189
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.792
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.372
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|36,22
|372.559.068
|% -22,94
|
|DESA
|16,84
|29.718.656
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.671.948
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|293.652.963
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,31
|670.951.863
|% -0,05
|
|THYAO
|12,05
|662.361.989
|% 2,73
|
|GARAN
|7,15
|497.618.317
|% 0,14
|
|SASA
|36,22
|372.559.068
|% -22,94
|
|KOZAL
|109,30
|295.420.208
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|152.181.848
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|497.618.317
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|662.361.989
|% 2,73
|
|GWIND
|5,23
|293.652.963
|% -6,94
|
|TSKB
|1,22
|50.204.137
|% 0,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2357
|% -0,42
|
|Euro
|9,9364
|9,9408
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,4020
|11,4592
|% -0,54
|
|Frank
|8,9611
|9,0150
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1930
|2,2040
|% -0,27
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 56 artarak (% 1.01 ) 1, 459
-
12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EREGL
-
12:24XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 024.00 milyon TL de
-
12:24AVTUR
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 106, 842 adet işlem
-
12:22ATEKS
Yüzde 8.08 oranında artışla 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 813 adet işlem