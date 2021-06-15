***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 08:55
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 811.231.242,45 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,14 oranında artış meydana gelmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942299
BIST
10:071.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.455
En Düşük
1.450
10:078,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,5647
En Düşük
8,4510
10:0710,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1082
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,3958
En Düşük
10,2523
10:07512,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,25
|Açılış
|: 512,45
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler10:07
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|9.953.480
|% 9,90
|
|VAKKO
|14,82
|17.222.032
|% 7,78
|
|CMENT
|33,08
|76.117
|% 5,02
|
|BASCM
|13,60
|25.160
|% 4,62
|
|TKURU
|127,80
|695.652
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|1.103.540
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,34
|20.683.769
|% -5,81
|
|KLKIM
|11,99
|498.560
|% -5,22
|
|THYAO
|14,68
|75.131.260
|% 0,41
|
|KOZAL
|124,10
|48.524.744
|% 0,73
|
|GARAN
|8,32
|41.393.425
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,97
|37.091.402
|% 0,25
|
|ASELS
|15,55
|36.491.826
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,23
|36.123.564
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,97
|37.091.402
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,19
|17.528.968
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,14
|6.597.812
|% 0,00
|
|HALKB
|4,96
|25.388.006
|% -1,78
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5378
|8,5412
|% 0,85
|
|Euro
|10,3676
|10,3755
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0901
|% 1,00
|
|Frank
|9,4785
|9,5356
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2726
|2,2840
|% 0,94
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,73
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|0,34
|