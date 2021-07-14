***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 09:18
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Ocak-Haziran döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 974.297.710.- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,82 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951012
BIST
10:521.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,57
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.365
En Düşük
1.349
10:528,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:5210,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:52502,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,92
|Açılış
|: 502,89
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:52
|EDATA
|8,12
|48.983.506
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,33
|67.972.400
|% 9,22
|
|IHYAY
|0,75
|6.343.074
|% 8,70
|
|EDIP
|3,73
|25.715.283
|% 7,49
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|BANVT
|60,55
|681.613
|% -4,19
|
|GARAN
|8,51
|304.554.176
|% 0,71
|
|SASA
|28,72
|227.864.868
|% 1,34
|
|THYAO
|13,23
|149.804.242
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,24
|115.258.182
|% 2,12
|
|FADE
|15,07
|97.561.703
|% 6,43
|
|PEKGY
|1,00
|47.813.248
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|93.372.279
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|304.554.176
|% 0,71
|
|IHLAS
|0,57
|9.052.988
|% 3,64
|
|KRDMD
|7,24
|115.258.182
|% 2,12
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6318
|8,6353
|% 0,19
|
|Euro
|10,1748
|10,1785
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8995
|11,9592
|% 0,25
|
|Frank
|9,3537
|9,4100
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 0,05
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,23
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,07
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 55 artarak (% 1.41 ) 1, 479
-
11:05XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 2, 309.00 milyon TL de
-
11:05VBTYZ
Yüzde 8.16 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 230 adet işlem
-
11:04LUKSK
Yüzde 4.56 oranında artışla 47.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 613 adet işlem
-
11:03FADE
Yüzde 6.36 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 619, 568 adet işlem