***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 1.144.933.252 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 35,18 oranında artış meydana gelmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957478BIST