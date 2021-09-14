***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 08:39
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Ocak – Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.284.114.317,- TL dir. Prim ü587
BIST
10:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.440
10:118,4187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4405
En Düşük
8,4072
10:119,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9892
En Düşük
9,9390
10:11485,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 485,68
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
486,45
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ORCAY
|19,06
|16.127.197
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|3.849.645
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,86
|584.842
|% 9,94
|
|YESIL
|2,55
|19.059.626
|% 5,37
|
|CRFSA
|44,70
|4.088.282
|% 5,28
|
|KTSKR
|77,85
|785.429
|% -9,95
|
|KENT
|186,40
|373.546
|% -6,75
|
|ETILR
|5,38
|75.589
|% -4,10
|
|EUHOL
|2,67
|6.332.525
|% -3,96
|
|DOGUB
|6,34
|1.004.663
|% -3,50
|
|GESAN
|24,50
|80.994.393
|% 3,03
|
|GARAN
|9,45
|79.620.033
|% 0,64
|
|BJKAS
|6,47
|52.854.795
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,50
|46.340.057
|% 1,21
|
|THYAO
|12,47
|45.657.134
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,50
|46.340.057
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,85
|17.626.529
|% 0,54
|
|GARAN
|9,45
|79.620.033
|% 0,64
|
|BJKAS
|6,47
|52.854.795
|% 0,31
|
|YESIL
|2,55
|19.059.626
|% 5,37
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4164
|8,4187
|% -0,09
|
|Euro
|9,9557
|9,9626
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6454
|11,7038
|% 0,13
|
|Frank
|9,1089
|9,1638
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2395
|2,2508
|% -0,02
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,04
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|0,47
|