***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 08:40
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi TL'dir. 1.672.775.135,40
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre oranında artış meydana gelmiştir. % 36,76
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978221
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1180
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4473
En Düşük
10,2960
18:0511,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1140
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8201
En Düşük
11,6569
18:05620,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 6,43
|Açılış
|: 620,33
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
622,74
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4281
|10,4348
|% 1,14
|
|Euro
|11,7866
|11,7946
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,9318
|14,0017
|% 0,91
|
|Frank
|11,1225
|11,1895
|% 0,75
|
|Riyal
|2,7668
|2,7807
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,33
|
|Altın Gr.
|620
|620
|6,61
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,35
|0,11
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|-0,73
|