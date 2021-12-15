***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Ocak – Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.840.793.217,48 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,29 oranında artış meydana gelmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983198BIST