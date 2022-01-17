***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 08:59
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Öılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 2.220.372.315.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,65 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994572
BIST
10:452.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 20,21
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:4513,4650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0542
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:4515,4002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0278
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:45788,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,15
|Açılış
|: 788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler10:45
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|TETMT
|428,80
|17.125.430
|% 9,72
|
|SRVGY
|102,10
|27.702.056
|% 8,62
|
|HALKB
|5,55
|471.224.083
|% 7,77
|
|ERCB
|51,75
|4.731.241
|% -5,05
|
|AKFGY
|8,47
|9.924.619
|% -4,40
|
|ETILR
|6,31
|185.501
|% -2,77
|
|RODRG
|18,50
|46.731
|% -2,12
|
|BRKO
|0,95
|194.766
|% -2,06
|
|HALKB
|5,55
|471.224.083
|% 7,77
|
|YKBNK
|3,97
|307.754.011
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,06
|282.692.972
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,47
|207.539.010
|% 1,65
|
|KOZAL
|131,20
|202.365.735
|% 1,63
|
|HALKB
|5,55
|471.224.083
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,47
|207.539.010
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,97
|307.754.011
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,06
|282.692.972
|% 4,64
|
|HLGYO
|2,58
|48.800.306
|% 4,88
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4483
|13,4650
|% -0,40
|
|Euro
|15,3668
|15,4002
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,3367
|18,4287
|% -0,55
|
|Frank
|14,6439
|14,7321
|% -0,63
|
|Riyal
|3,5704
|3,5883
|% -0,60
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|5,77
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|0,51
|