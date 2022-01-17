***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Öılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 2.220.372.315.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,65 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994572BIST