***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2022 08:44
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak ayını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 383.154.538,23 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 153,86 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla, Ray Sigorta A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002283
BIST
15:292.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,24
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:2913,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0332
|Açılış
|: 13,6220
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:2915,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0512
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5323
En Düşük
15,4100
15:29826,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,98
|Açılış
|: 826,48
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.705.688
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.754.094
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.350.481
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.247.021
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.441.159
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.335.085
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,76
|4.920.372.943
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,91
|1.466.792.945
|% 0,34
|
|EREGL
|28,70
|1.155.634.672
|% 1,85
|
|TUPRS
|197,00
|1.100.136.420
|% 0,72
|
|GARAN
|11,93
|701.756.184
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,07
|678.799.723
|% 1,50
|
|THYAO
|29,76
|4.920.372.943
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,91
|1.466.792.945
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,34
|264.307.296
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,84
|128.368.741
|% 7,60
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6266
|13,6311
|% 0,25
|
|Euro
|15,5204
|15,5316
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,4989
|18,5916
|% 0,39
|
|Frank
|14,7455
|14,8343
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6212
|3,6394
|% 0,25
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|15,07
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,86
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|73,00
|
|Tam
|5.458
|5.594
|70,81
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,25
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,13
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-1,53
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 18 artarak (% 0.71 ) 2, 285
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, TRKCM
-
15:41XU100
Endeks 2, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 21, 379.00 milyon TL de
-
15:40ISGYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 706, 145 adet işlem
-
15:39MRGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 722, 951 adet işlem