***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 08:26
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 1.263.679.413,59 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 83,87 oranında artış meydana gelmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031349
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1166
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,8971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0609
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05947,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,46
|Açılış
|: 947,98
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
948,34
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|ULKER
|15,47
|21.439.955
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|ULKER
|15,47
|21.439.955
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,02
|3.091.820
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9455
|15,9619
|% 0,76
|
|Euro
|16,8777
|16,9082
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,8531
|19,9527
|% 0,55
|
|Frank
|16,3612
|16,4598
|% 0,65
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|5,55
|
|Altın Gr.
|946
|947
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,51
|