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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2022 08:40
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 1.599.535.728,39 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 97,17 oranında artış meydana gelmiştir.   Bilgilerinize sunarız.  Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037551


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UFUK 73,70 2.665.097 % 10,00  
TETMT 262,90 10.783.053 % 8,01  
YGGYO 21,90 6.062.559 % 7,56  
BRKO 1,60 1.030.066 % 6,67  
MAKTK 3,29 17.659.872 % 6,47  
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Dolar 17,2814 17,2919 % 0,31  
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Frank 17,2637 17,3677 % 0,05  
Riyal 4,5948 4,6178 % 0,40  
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Altın Ons 1.828 1.828 -5,40  
Altın Gr. 1.016 1.017 1,02  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.744 6.852 -19,00  
Yarım 3.311 3.351 -10,00  
Çeyrek 1.659 1.675 -5,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,57 -0,11  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,03  
B. Petrol 119 119 0,84  
Seans Raporu 10:28
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