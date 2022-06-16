***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 08:40
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 1.599.535.728,39 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 97,17 oranında artış meydana gelmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037551
BIST
10:282.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,22
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.530
10:2817,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0542
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2998
En Düşük
17,1975
10:2818,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9755
10:281.016,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.016,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UFUK
|73,70
|2.665.097
|% 10,00
|
|TETMT
|262,90
|10.783.053
|% 8,01
|
|YGGYO
|21,90
|6.062.559
|% 7,56
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|MAKTK
|3,29
|17.659.872
|% 6,47
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|RAYSG
|12,26
|1.116.249
|% -5,26
|
|ENKAI
|17,96
|62.015.434
|% -4,32
|
|ULAS
|2,99
|632.234
|% -3,55
|
|THYAO
|48,10
|1.311.215.390
|% -0,70
|
|EREGL
|30,30
|675.763.425
|% 1,13
|
|SASA
|45,82
|474.481.716
|% 2,46
|
|SISE
|21,80
|415.254.022
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,30
|236.645.124
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,15
|37.640.873
|% 0,88
|
|THYAO
|48,10
|1.311.215.390
|% -0,70
|
|DOHOL
|4,11
|94.743.812
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,76
|109.931.790
|% -0,21
|
|EREGL
|30,30
|675.763.425
|% 1,13
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2814
|17,2919
|% 0,31
|
|Euro
|17,9820
|18,0170
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,8077
|20,9120
|% -0,46
|
|Frank
|17,2637
|17,3677
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5948
|4,6178
|% 0,40
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.744
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,84
|