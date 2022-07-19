***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 08:31
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak-Haziran döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 1,940.312.986.- TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 99,15 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamlarımız ekteki dosyada bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046127
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0517,5578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1254
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5578
En Düşük
17,4264
18:0517,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8715
En Düşük
17,6727
18:05963,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,17
|Açılış
|: 963,72
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
963,73
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|10,30
|64.031.304
|% 273,83
|
|VERTU
|21,30
|19.762.439
|% 0,47
|
|SANEL
|8,60
|1.132.632
|% 0,00
|
|KRGYO
|8,94
|23.032.812
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,94
|27.062.578
|% 0,00
|
|AGYO
|3,85
|21.428.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|2.690.253
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|24.129.558
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,23
|37.941.036
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 0,00
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5317
|17,5452
|% 0,65
|
|Euro
|17,8458
|17,8637
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,9277
|21,0327
|% 0,58
|
|Frank
|17,9144
|18,0223
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6549
|4,6782
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,27
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.174
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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10:05XU100
Endeks 2, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 25, 297.00 milyon TL de
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında