***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 08:20
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak – Ağustos aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 2.818.747.724,47 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 119,51 oranında artış meydana gelmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063245
BIST
10:223.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 25,63
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.452
10:2218,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
10:2218,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0806
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
10:22989,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,57
|Açılış
|: 989,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|COSMO
|46,50
|276.675
|% 8,14
|
|YBTAS
|37.900,00
|37.900
|% 7,61
|
|KNFRT
|13,25
|16.471.218
|% 7,46
|
|KUVVA
|44,04
|332.634
|% 7,36
|
|ROYAL
|6,03
|2.297.298
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|12.322.023
|% -10,00
|
|ATSYH
|127,40
|2.195.939
|% -9,96
|
|KOZAA
|29,20
|33.490.123
|% -4,26
|
|ASUZU
|228,90
|57.237.129
|% -4,03
|
|ASELS
|34,26
|1.229.276.520
|% 3,82
|
|HALKB
|12,06
|1.031.811.770
|% -1,63
|
|ISCTR
|10,15
|787.596.357
|% -0,20
|
|VAKBN
|13,30
|732.503.742
|% 3,74
|
|THYAO
|74,00
|656.486.628
|% -0,40
|
|HALKB
|12,06
|1.031.811.770
|% -1,63
|
|ISCTR
|10,15
|787.596.357
|% -0,20
|
|YKBNK
|7,88
|588.647.602
|% 0,25
|
|EKGYO
|4,48
|273.836.033
|% 1,36
|
|VAKBN
|13,30
|732.503.742
|% 3,74
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2570
|18,2629
|% 0,19
|
|Euro
|18,2628
|18,2843
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,9867
|21,0920
|% 0,00
|
|Frank
|18,8801
|18,9938
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8429
|4,8672
|% 0,14
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,59
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.693
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.261
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-0,38
|