***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 08:14
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi dir. 3.873.636.791,71 TL'
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre oranında artış meydana gelmiştir. % 131,57
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080548
BIST
18:104.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
0
En Düşük
0
18:1018,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:1019,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:101.056,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.056,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PSGYO
|8,27
|308.649.048
|% 0,00
|
|KMPUR
|151,30
|255.236.028
|% 0,00
|
|LIDER
|47,24
|8.901.460
|% 0,00
|
|SMRTG
|141,60
|288.632.342
|% 0,00
|
|MERCN
|28,60
|31.007.225
|% 0,00
|
|PSGYO
|8,27
|308.649.048
|% 0,00
|
|KMPUR
|151,30
|255.236.028
|% 0,00
|
|LIDER
|47,24
|8.901.460
|% 0,00
|
|SMRTG
|141,60
|288.632.342
|% 0,00
|
|MERCN
|28,60
|31.007.225
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6167
|% 0,15
|
|Euro
|19,3389
|19,3611
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,0883
|22,1991
|% 0,01
|
|Frank
|19,6052
|19,7233
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,13
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,04
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.004
|7.138
|-24,00
|
|Yarım
|3.401
|3.489
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-0,86
|
Seans Raporu
18:10
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO