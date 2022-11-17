***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi dir. 3.873.636.791,71 TL'Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre oranında artış meydana gelmiştir. % 131,57Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080548BIST