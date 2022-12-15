***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 08:29
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Ocak – Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 4.397.084.807,37 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 138,87 oranında artış meydana gelmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087413
BIST
18:105.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
0
En Düşük
0
18:1018,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6482
En Düşük
18,6022
18:1019,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
18:101.075,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.075,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARDYZ
|10,65
|93.446.026
|% 0,06
|
|SNICA
|33,86
|429.026.408
|% 0,00
|
|MNDTR
|25,84
|177.949.379
|% 0,00
|
|LIDER
|77,25
|49.764.331
|% 0,00
|
|SMRTG
|101,00
|1.133.356.810
|% 0,00
|
|SNICA
|33,86
|429.026.408
|% 0,00
|
|LIDER
|77,25
|49.764.331
|% 0,00
|
|SMRTG
|101,00
|1.133.356.810
|% 0,00
|
|MNDTR
|25,84
|177.949.379
|% 0,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% 0,00
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6469
|% 0,13
|
|Euro
|19,8681
|19,9033
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0468
|23,1624
|% -0,12
|
|Frank
|20,0629
|20,1838
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,07
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.246
|7.300
|-28,00
|
|Yarım
|3.509
|3.569
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.784
|-7,00
|