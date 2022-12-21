***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 16:28
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre
1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Dr.Peter Thirring
2) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Dr.Martin Simhandl seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088981
BIST
16:175.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 30,28
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:1718,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:1719,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0683
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:171.090,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.090,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EGEEN
|5.342,20
|641.198.391
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.106.637
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|14.266.692
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,12
|8.988.486
|% -8,44
|
|ITTFH
|3,80
|180.491.766
|% -7,32
|
|RYSAS
|23,28
|60.344.543
|% -6,88
|
|MAKTK
|6,44
|125.294.783
|% -6,80
|
|PAMEL
|234,20
|12.503.677
|% -5,60
|
|KRDMD
|18,70
|6.220.985.408
|% 2,69
|
|THYAO
|144,00
|5.489.904.036
|% -1,30
|
|AKBNK
|19,85
|4.804.767.915
|% -0,75
|
|EREGL
|42,00
|4.434.489.545
|% 0,14
|
|ISCTR
|12,79
|4.232.444.934
|% -1,31
|
|EKGYO
|8,03
|3.138.236.141
|% -1,95
|
|KRDMD
|18,70
|6.220.985.408
|% 2,69
|
|VAKBN
|12,29
|4.210.374.772
|% -3,15
|
|ISCTR
|12,79
|4.232.444.934
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,17
|3.638.836.862
|% -0,65
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6633
|18,6702
|% 0,10
|
|Euro
|19,8636
|19,8759
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,5816
|22,6948
|% -0,26
|
|Frank
|20,1024
|20,2235
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9463
|4,9712
|% 0,04
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.351
|7.400
|3,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|2,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|1,78
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32DAGHL
Yüzde 6.49 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 290 adet işlem
-
16:31ENJSA
Yüzde 4.87 oranında artışla 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 199, 783 adet işlem
-
16:30RNPOL
Yüzde 6.93 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 795 adet işlem
-
16:29ULUFA
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 361, 053 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 5, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 96, 575.00 milyon TL de