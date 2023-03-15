***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Ocak-Şubat aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 1.663.368.983,65 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 186,17 oranında artış meydana gelmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Ray Sigorta A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124818BIST