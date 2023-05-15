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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2023 08:30
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 2023 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 3.427.751.834,36 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 171,25 oranında artış meydana gelmiştir.  
Bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151194


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