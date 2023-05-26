***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2023 09:53
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Derya Öztürk görevinden ayrılmıştır.
İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile Sayın Emre Yağcı'nın atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154004
BIST
10:364.464
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:34
|MRGYO
|4,55
|9.292.154
|% 7,82
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
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|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
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|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
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|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
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|MARKA
|19,05
|60.731
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,48
|93.791.893
|% -7,77
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|GEREL
|15,86
|15.133.599
|% -5,20
|
|THYAO
|136,10
|775.370.546
|% 1,49
|
|SMRTG
|76,10
|552.683.362
|% 2,01
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|ASELS
|41,54
|323.401.922
|% 3,23
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|AVOD
|3,05
|108.069.983
|% 5,17
|
|HALKB
|12,04
|222.902.351
|% 0,67
|
|ISCTR
|10,44
|176.392.213
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,00
|132.189.416
|% -0,22
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9832
|19,9876
|% 0,30
|
|Euro
|21,4659
|21,4758
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6050
|24,7284
|% 0,47
|
|Frank
|22,0106
|22,1432
|% 0,42
|
|Riyal
|5,3122
|5,3388
|% 0,22
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,73
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.255
|10,66
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.474
|4.608
|26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.304
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|0,25
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|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,07
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