***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Derya Öztürk görevinden ayrılmıştır.İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile Sayın Emre Yağcı'nın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154004BIST