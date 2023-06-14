***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre oranında artış meydana gelmiştir. 4.058.455.439,93% 153,73Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158495BIST