***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 16:45
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Kemal Bozyiğit'in 6 yıllık görev süresi 04 Temmuz 2023 tarihinde dolmaktadır. Sayın Üyemizin görev süresinin dolmasına istinaden, Şirketimizin ilk yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Kurulu Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın, Ray Sigorta A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak tescil tarihinden itibaren atanmasına karar verilmiştir. Görev Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyelikleri, yerine atanan yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi tarafından yerine getirilecektir. Sayın Hüseyin Kerem ÖZDAĞ, "Bağımsızlık Beyanı"nı Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi ekte bulunmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161890
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