***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 09:38
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile Sayın Kerem ERDOAN'ın atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184958
BIST
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11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0832
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERCN
|39,38
|58.262.130
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|AVHOL
|112,70
|46.862.150
|% -3,84
|
|BRKVY
|42,36
|18.088.763
|% -3,73
|
|DOCO
|3.371,00
|39.121.368
|% -3,58
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|ASTOR
|138,40
|4.381.412.336
|% 7,04
|
|THYAO
|265,30
|3.787.006.562
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.649.827.561
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.472.348.075
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,38
|1.059.797.350
|% 6,31
|
|YKBNK
|16,28
|2.078.367.066
|% 3,30
|
|PETKM
|19,44
|2.430.786.522
|% 2,75
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|SKBNK
|3,84
|488.687.456
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0449
|27,0505
|% 0,32
|
|Euro
|29,6229
|29,6345
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.137
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.585
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,09
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|-0,40
|
Seans Raporu
11:49
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