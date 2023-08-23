***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yeni organizasyon değişikleri ile şirketimizin Direktörleri olarak görev yapmakta olan yöneticilerimizden Genel Müdür Yardımcılığına terfi ederek, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile - Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Sevil ŞENER, - Hasar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Ersin TÜVAR ve - Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Engin Deniz ŞENER'in atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188784BIST