***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:15
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yeni organizasyon değişikleri ile şirketimizin Direktörleri olarak görev yapmakta olan yöneticilerimizden Genel Müdür Yardımcılığına terfi ederek, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile - Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Sevil ŞENER, - Hasar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Ersin TÜVAR ve - Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Engin Deniz ŞENER'in atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188784
BIST
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17:577.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -106,02
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5725,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3442
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5728,1461
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -1,3802
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:571.594,28
En Yüksek
|Değişim
|: -4,78%
|| -79,95
|Açılış
|: 1.594,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.867.063
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.892.455.741
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.744.900.488
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.659.743
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.087.040
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.762.426
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|814.780.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|THYAO
|230,70
|13.255.775.369
|% -3,75
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.688.334.560
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,40
|5.444.575.987
|% -6,46
|
|SKBNK
|4,13
|2.336.251.645
|% 5,09
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8472
|25,8762
|% -4,83
|
|Euro
|28,0524
|28,1541
|% -4,65
|
|Sterlin
|32,5231
|32,6862
|% -5,67
|
|Frank
|29,1156
|29,2910
|% -5,59
|
|Riyal
|6,8546
|6,8890
|% -5,12
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.591
|1.591
|-83,24
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.789
|11.058
|-306,00
|
|Yarım
|5.411
|5.550
|-149,00
|
|Çeyrek
|2.697
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,21
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL