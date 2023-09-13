***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısı değiştirilmiş, yeni yapıya uygun atamalar yapılmıştır. Buna göre, Ağustos ayı itibarıyla "İnsan Kaynakları" departmanının ismi "Yetenek ve Kültür" olarak değiştirilmiş, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile Sayın Mukadder Aksoy "Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194412BIST