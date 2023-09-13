***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 14:36
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısı değiştirilmiş, yeni yapıya uygun atamalar yapılmıştır. Buna göre, Ağustos ayı itibarıyla "İnsan Kaynakları" departmanının ismi "Yetenek ve Kültür" olarak değiştirilmiş, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile Sayın Mukadder Aksoy "Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194412
BIST
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15:458.144
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:43
|EBEBK
|74,80
|44.685.221
|% 10,00
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|BURCE
|122,10
|64.473.941
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.836.698
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|618.183.317
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,45
|181.299.416
|% -8,26
|
|LINK
|89,60
|147.850.422
|% -7,15
|
|SISE
|56,05
|7.319.001.989
|% 3,32
|
|ENKAI
|38,78
|5.739.319.725
|% 1,57
|
|YKBNK
|16,61
|3.951.454.746
|% 2,59
|
|THYAO
|234,70
|3.554.667.208
|% -0,55
|
|ASTOR
|140,10
|2.901.272.317
|% -0,36
|
|YKBNK
|16,61
|3.951.454.746
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,92
|985.234.403
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,15
|1.107.708.618
|% 8,66
|
|EKGYO
|8,75
|1.525.747.963
|% -1,35
|
|SKBNK
|5,54
|920.374.138
|% 5,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9335
|26,9398
|% 0,36
|
|Euro
|28,9631
|28,9777
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,4940
|33,6620
|% 0,09
|
|Frank
|30,0409
|30,2218
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1605
|7,1964
|% 0,28
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,84
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.445
|12,00
|
|Tam
|11.032
|11.120
|-37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.583
|-19,00
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|Çeyrek
|2.758
|2.792
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|19,83
|19,85
|-0,09
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|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,33
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