***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 8.098.853.727,-TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 143,17 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında karşılaştırmalı prim üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205582BIST