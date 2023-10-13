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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2023 08:29
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimizin 2023 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 8.098.853.727,-TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 143,17 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında karşılaştırmalı prim üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205582


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Cumhuriyet 11.610 11.786 20,00  
Tam 11.398 11.491 64,00  
Yarım 5.717 5.768 33,00  
Çeyrek 2.850 2.884 16,00  
Gümüş.Ons 22,17 22,20 0,37  
Gümüş Gr. 19,78 19,80 0,32  
B. Petrol 87,92 87,92 1,92  
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